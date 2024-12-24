CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı kenti parsel parsel satıyor

Bilecik'te konsere harcanan fahiş rakamlarla, eşine ait yemek firmasına verdiği ihalelerle ve barınakta katledilen köpeklerle gündeme gelen Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, bu kez Belediyeye ait arsaları parsel parsel satmakla gündeme geldi.

Belediye Meclis üyelerini apar topar olağanüstü toplantıya çağıran CHP'li Subaşı, mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait olan 99 adet arsayı satışa çıkarmak için yetki istedi.

Yerel seçimler öncesi yürüttüğü kampanyalarda, Bilecik'in mallarına sahip çıkacağını ve kimseye sattırmayacağını söyleyen Subaşı, içerisinde çocuk parklarının ve basketbol sahalarının da bulunduğu arsaları satışa çıkaracak.

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Bilecik'i parsel parsel satıyor (AHABER ARŞİV)

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNİN OYLARIYLA SATIŞ YETKİSİ VERİLDİ



Sabah'ın haberine göre Olağanüstü toplantının gündemine alınan ve 99 adet arsanın satışını öngören gündem maddesi, AK Partili ve MHP'li Meclis üyelerinin "hayır" oylarına rağmen, CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşına verilen satış yetkisine tepkiler yağdı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Basketbol sahası, çocuk parkını satmak neyin nesi. Belediyemiz ekonomik olarak bu kadar mı aciz duruma düştü?" dedi.

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Bilecik'i parsel parsel satıyor (AHABER ARŞİV)

"ŞEHRİMİ PARSEL PARSEL SATIYORLAR" DİYEREK PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI



Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, kendisinden önceki dönemde Belediye tarafından satılmak istenen ve daha sonra kaynak bulunduğu için satışından vazgeçilen 57 parsel arsa ile ilgili olarak, "Şehrimin parsel parsel satılmasına karşı çıkıyorum" diyerek tüm sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmıştı.

Aynı Subaşı, Meclis üyelerini apar topar olağanüstü toplantıya davet ederek 99 adet arsanın satış yetkisini aldı.