İslam düşmanı geceyi kana bulamıştı! Noel pazarı saldırganının vasiyeti ortaya çıktı | Aracında dikkat çeken "Musk" detayı...
Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına kanlı saldırı düzenleyip 5 kişinin ölümüne ve 200 kişinin de yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan'dan Almanyaya iltica eden Şii kökenli Taleb Al Abdulmohsen'in vasiyeti, saldırıda kullandığı araçta ortaya çıktı.
Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu.
Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.
Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı.
O İSİMLER ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.
NE OLMUŞTU
Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.
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