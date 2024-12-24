İslam düşmanı geceyi kana bulamıştı! Noel pazarı saldırganının vasiyeti ortaya çıktı | Aracında dikkat çeken "Musk" detayı...

Almanya'da Noel pazarı saldırganının aracına vasiyetini bıraktığı ortaya çıktı (AA)

Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı.

O İSİMLER ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.

Almanya'da Noel pazarı saldırganının aracına vasiyetini bıraktığı ortaya çıktı (AA)

NE OLMUŞTU

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.



Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.