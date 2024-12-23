AK Parti’de değişim rüzgarı! İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu

8 Şubat'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını duyuran Osman Nuri Kabaktepe yerine geçecek ismi açıkladı. Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in, AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağını duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığı için 8. Olağan Kongresi'nde partinin İstanbul'daki yeni il başkan adayı olarak Abdullah Özdemir'in olduğunu duyurdu.

OSMAN KABAKTEPE DUYURDU!

Kabaktepe'nin sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız, AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketidir. Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye'nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz.

AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır. Şimdi, İstanbul'umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz.

"GENÇ, DİNAMİK VE VİZYONER DAVA ADAMI"

8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; İstanbul'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır.

Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız."

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir; Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar" alanında, Yüksek Lisans yaptı.

Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda çalışarak başladı. 2007 - 2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, görev süresi boyunca, partili arkadaşlarının desteğiyle gençlerin; sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişimleri için önemli projeleri hayata geçirdi ve ilçedeki gençlerin sesi oldu.

Ülkemizi temsil eden bilgi temelli bir düşünce kuruluşu olan SETA İle Amerika Washington'da, Uluslararası ve Orta Doğu siyaseti üzerine eğitim alan Abdullah Özdemir; AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda çalıştı.

Kasım 2013 yılı itibari ile Bağcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Özdemir; her zaman aktif siyaset içinde bulunarak başarılı bir grafik çizdi.

2014 yılında, AK Parti'den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilerek bu dönemde; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

2019 yılında, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçilerek 5 yıl boyunca İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde; belediye başkanlığı görevine getirilen Abdullah Özdemir, en genç belediye başkanlarından biridir.

15 Nisan 2022 tarihinde göreve başladığı günden itibaren, Bağcılar'da; Kentsel Dönüşüm, Kent Estetiği, Sosyal Yaşam gibi önemli alanlarda büyük adımlar attı. Bu süreçte; Kadınlar, Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar başta olmak üzere, tüm Bağcılar halkına değerli katkılar sunmayı başardı.

Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir belediye başkanı olan Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde; AK Parti'nin yüksek oy oranı ile seçilen Belediye Başkanı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Özdemir, halkla iç içe yönetim anlayışı ve sosyal projeleriyle büyük takdir toplamış, yerel yönetimle ilgili önemli başarılara imza atmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, aile değerlerine verdiği önemi, her fırsatta dile getirirken aynı zamanda topluma katkı sağlamaya yönelik projeleriyle de hem aile hayatına hem de toplumsal sorumluluklarına büyük bir dengeyle yaklaşmaktadır. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla daha yaşanabilir bir şehir için çalışmalarını sürdüren Özdemir, halkına olan sevgisi ve bağlılığıyla örnek teşkil etmeye devam etmektedir.