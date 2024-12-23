Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığı'na stajyer kontrolör alınacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatında görev almak üzere 20 stajyer kontrolör alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 20 stajyer kontrolör kadrosuna, "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama gerçekleştirilecek.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Başvuru yapacak adaylarda, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az 4 yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.
Adayların, 2023 ve 2024 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar başvurularını, 24 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında, saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Saç dökülmesi, Kas zayıflığı, kramp, yorgunluk... Hepsinin sebebi meğerse oymuş! Hemen vitamininize baktırın
- 1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...
- Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB AÖL 1. Dönem sınavları soru ve cevapları anahtarı yayımlandı mı?
- Marmara'da korkutan deprem! 22 Aralık 2024 İstanbul, Tekirdağ'da deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika...
- Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?
- Saçlarınız bu formülle jet hızında uzayacak! Şampuanınıza bir tutam eklemeniz yeterli
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor-GS mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Emekliye %16.47'lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025'te SSK, BAĞ-KUR'luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...
- Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma, çığ... Saatte 60 km hızla radara yansıdı!