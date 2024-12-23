Donald Trump'tan Putin açıklaması: En kısa zamanda benimle görüşmek istedi
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın en hızlı şekilde sona erdirmek istediğini belirterek, 'Devlet Başkanı (Vladimir) Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi.' ifadesini kullandı. Savaşın milyonlarca askeri öldürdüğüne değinen Trump, 'Bu savaşı bitirmeliyiz.' dedi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Arizona'da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz." diye konuştu.
Ukrayna'daki savaşın korkunç bir savaş olduğu ve "milyonlarca" askerin bu savaşta hayatını kaybettiği değerlendirmesinde bulunan Trump, kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını savundu.
20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Trump, uzunca süredir Ukrayna'daki savaşı sona erdireceği ve Orta Doğu'daki savaşları bitireceği iddiasını dile getiriyor.
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