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Elazığ'da 3 milyon liralık kaçak et ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 16:16
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Elazığ’da 3 milyon liralık kaçak et ele geçirildi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Gülüşkür yol kontrol noktasında 1 kamyon durduruldu.

Kamyon kasasında Van'dan Elazığ'a kaçak yollardan sevk edildiği değerlendirilen ve irsaliye ile faturası bulunmayan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon liralık 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Kaçak etleri temin eden Ö.A., sevk eden N.Ş. ve Elazığ'da teslim alacak olan L.T. hakkında adli tahkikat başlandı.

Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacak incelemenin ardından etlerin imha edileceği kaydedildi.

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