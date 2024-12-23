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Dışişleri Bakanı Fidan'dan önemli temas: Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 23:54
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan önemli temas: Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Her iki bakan, Şam'da yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.

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