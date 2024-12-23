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Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 17:14
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Kırıkkale’de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale'de FETÖ üyeliği suçundan aranması bulunan şüpheli şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan M.E., emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

Şüpheli şahıs, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi

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