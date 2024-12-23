CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne haciz şoku! 90 milyon TL’lik ödeme yapılmayınca harekete geçildi

yüpsultan Belediyesi'ne 90 milyon liralık icra şoku | Fotoğraf: İHA

"SONUÇ ALAMADIK HACİZ HAKKIMIZI KULLANDIK"

Belediyenin icra takibine verdiği yanıtta haczedilecek mal varlıkları arasında park alanlarını bildirdiğini söyleyen şirket avukatı Erdal Avcı, müvekkilinin, Eyüpsultan Belediyesi'ne çöp toplama hizmeti sağladığını ancak 90-95 milyon liralık alacaklarını tahsil edemediklerini belirterek "Belediyeden defalarca toplantı talep ettik, fakat olumlu bir sonuç alamadık. Bunun üzerine icra takibi başlattık." dedi ve şöyle devam etti:

"Vatandaşların kullanımında olması gereken park alanlarını satışa sunmayı tercih etmedik. Bunun yerine, belediye binasında muhafazalı haciz işlemiyle taşınabilir malları yediemin depolarına taşımaya geldik. Biz cüzi bir miktarı peşin almak ve kalanını taksitlendirmek kaydıyla makul bir çözüm önerdik ancak teklifimiz reddedildi. Müdürlerle görüşmeler yaptık, başkan ve başkan yardımcılarıyla da bu konuyu çözmeye çalıştık ama bir sonuç alamadık. Bu nedenle haciz hakkımızı kullanıyoruz."

"PERSONEL MAAŞLARINI ÖDEMEMESİ DURUM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Şirketin Eyüpsultan Belediyesi'nde yıllardır hizmet verdiğini belirten Avcı, son ihalede araç sayısını yüzde 30 azaltarak maliyeti artırdıklarını, bu durumun Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'ne aykırı olduğunu belirterek "Buna rağmen biz ihaleye katıldık ve hizmete devam etmek istedik ancak 20 yıllık tecrübemize rağmen hak ettiğimiz ücretin ödenmemesi kabul edilemez. Belediyenin bu tutumu müvekkilimi ekonomik olarak zor duruma soktu. Belediye kanunu gereği tüm mal varlıklarına haciz uygulayamadıklarını ancak hak ettikleri miktarı tahsil edebilmek için her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz. Burada çok ciddi bir haksızlık var. Belediyenin, personel maaşlarını ödememesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Hakkımız olan ne varsa alacağız ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.