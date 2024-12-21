Nusayriler yaşadıkları zulmü A Haber'e anlattı: Beşşar Esad'a haklarımızı helal etmiyoruz



Rejimin baskıya maruz bıraktığı Nusrayli bir Suriyeli: 2010'da ve 2011'de çok iyi günler bizi bekliyordu. Ancak o dönemde işler terse gitti. Biz alevi olarak Suriye'de en mazlum halklardan biriyiz. Biz geçimlerimizi hep topraktan sağlarız. Bu ülkeden yararlananlar hep Esad ailesiydi. Biz fakirlik ve yoksulluk içerisinde yaşardık. Köylere çıksanız insanlar da size hep aynı şeyleri söyler.

Çok kötü günler geçirdik . Biz memurduk maaşımız bile 3 gün yetmezdi o nedenle arazilerde çalışırdık. Meyve toplar ve hiçbir şey konuşamazdık. Her dakika bizi takip ederlerdi. Evin içerisinde bile korku vardı. Hep ne zaman bundan kurtulacağız diye dua ederdik. Türk insanının nasıl yaşadığını görüyoruz. Tüm altyapıya sahipler. Güven içerisinde yaşıyorlar Biz de Türkiye'den bu desteği istiyoruz.

"REJİM GİTTİ HERKES RAHAT BİR NEFES ALDI"

Akrabalarımızın Türkiye'de nasıl yaşadığını görüyoruz. Alevi yada Sunni olsun ne güzel yaşıyorlar diye imreniyoruz. Biz de artık o hayata sahip olmak istiyoruz. Şimdi daha iyi hissediyoruz. Henüz her şey net değil bunun için biraz vakit gerek. Rejim varken hiçkimse rahat değildi. Bizi rejimin adamı olarak görüyorlardı. Kimse korkusundan konuşamazdı. Bizler Nusayriler olarak buradaki en masum insanlarız. Rejim gitti herkes rahat bir nefes aldı. Bizim çocuklarımızı artık kimse alıp savaşa götüremez. Biz de Suriye halkının bir parçasıyız ve barış içinde yaşamalıyız. Türkmenler bizim dostlarımız, akrabalarımız. Onlarla aramızda çok yakınlık var. Rejim hiçbir zaman bizi korumadı. Bizi koruyan saygımız ve iyiliğimiz oldu.

"CESEDİNİ DE YAKARAK YOLA ATTILAR"

Eniştem muhagız güvenliğinde görevliydi. Kendisini Cemil Esad'ın yanına götürdüler. Orada güvenlik için kalmasını istediler. Kendisini Esad ailesi öldürdü ve cesedini de yakarak yola attılar. Bu olay bir konuşma esnasında yaşandı. Aralarında geçen bir konuşma sonrası Beşşar Esad'ın amcası Cemil Esad, silahını çıkartarak arkasını döndüğü gibi sıkarak öldürmüş.

Sednaya'da bizim ailemizden de isnanlar vardı. Başk kaldıranı ezerlerdi çünkü bu rejim hasta bir rejimdi ve sağlıklı değildi. Kimse orada işkence yapıldığını bilmiyordu.