22 Aralık 2024, Pazar
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün MİT kumpasında hedef Erdoğan'dı! Selami Altınok: Tehditlere karşı vurun talimatı verdim

FETÖ'nün MİT kumpasında hedef Erdoğan'dı! Selami Altınok: Tehditlere karşı vurun talimatı verdim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 08:06
ABONE OL
FETÖ’nün MİT kumpasında hedef Erdoğan’dı! Selami Altınok: Tehditlere karşı vurun talimatı verdim

FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ve dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı gözaltına alma girişiminin engellenmesinin üzerinden 11 yıl geçerken o kritik süreçte İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve şu an AK Parti Erzurum Milletvekili olan Selami Altınok açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün Türkiye'ye diz çöktürmek istediğini söyleyen Altınok o süreçte esas hedefin Başkan Erdoğan olduğunu vurguladı. Altınok 17-25 Aralık'ta Başkan Erdoğan'ın Kısıklı'daki evindeki olası tehditlere karşı 'İzinsiz içeri girmek isteyen olursa vurun' talimatı verdiğini de söyledi. İşte detaylar...

FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ve dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı gözaltına alma teşebbüsünün üzerinden 11 yıl geçti. İhanet girişimi başarılı olsaydı, Türkiye ekonomisine büyük bir darbe vurulacak ve hainler amaçlarına ulaşmış olacaktı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami AltınokAK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok

O kritik dönemde İstanbul Emniyet Müdürü olan ve şu an AK Parti Erzurum Milletvekili olarak görev yapan Selami Altınok, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

"HEDEF ERDOĞAN'DI"

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok: "17-25 Aralık darbe girişiminin hedefi Erdoğan'dı. Özel Harekât, Kısıklı'daki konutuna izinsiz girmek isteyen FETÖ'cü hainleri vuracaktı." dedi.

"BAŞIMI TAŞIN ALTINA KOYARIM"

Selami Altınok, 17 Aralık'tan bir gün sonra, 18 Aralık'ta Ankara'ya çağrıldı. O dönemde Aksaray Valisi olarak görev yapan Altınok, kendisine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanması talimatının verildiğini belirterek; "Saat 11.00 gibi Efkan Ala Bey, Başbakan'ın talimatını iletti. Saat 12.00'de Başbakan'a gittik. O da bana 'İstanbul'a gidip vücudunu taşın altına koyman gerekir' dedi. Ben de 'Şayet gerekiyorsa başımı taşın altına koyarım' dedim. Aynı gün saat 16.00'da Başbakan ile birlikte İstanbul'a uçtum ve gece hemen göreve başladım." dedi.

İstanbul Emniyeti'nde tam bir kargaşa olduğunu belirten Altınok; "Kamera kayıtlarını inceleyince, göreve başlamamızın ardından FETÖ mensuplarının evrakları çuval çuval dışarı çıkardığını tespit ettik." dedi.

Başkan Erdoğan ve Selami AltınokBaşkan Erdoğan ve Selami Altınok

"HAKKIMDA SORUŞTURMA AÇILDI"

Selami Altınok, savcı Celal Kara'nın İstihbarat Şube Müdürü'nü gözaltına alma talebini reddetmesiyle birlikte, HSYK'nın kendisi hakkında soruşturma başlattığını aktardı.

Altınok bu dönüm noktasını şu sözlerle anlattı: "25 Aralık'ta ikinci operasyon emrini Jandarmaya yazdılar. Ancak Jandarma görev alanı olmadığını belirterek bunu reddetti. Bu kez talimat Emniyet'e geldi. Gözaltına alınacak 41 kişi listesinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye ekonomisinin dip yapacağı açıkça belliydi. Gece yarısına kadar operasyonun yapılması için baskı yapan FETÖ'cü polislere karşı direndik ve operasyonu durdurduk."

"TÜRKİYE'YE DÖZ ÇÖKTÜRMEK İSTEDİLER"

Altınok, o gece Vatan Caddesi'ndeki Emniyet binasına ve Başbakan'ın Kısıklı'daki konutuna dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı özel harekât polislerinin konuşlandırıldığını ve "İzinsiz içeri girmek isteyen olursa vurun" talimatı verdiğini de söyledi.

Selami Altınok, FETÖ'nün amacını şu sözlerle özetledi: "Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef alıyor, AK Parti'yi ayrıştırmak istiyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürürsek, AK Parti'yi bitiririz diye düşünüyorlardı. Hatta Türkiye diz çökerdi. Ancak Allah'a şükür ki emellerine ulaşamadılar."

Sosyal medyaya dijital kimlikSosyal medyaya dijital kimlik

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör