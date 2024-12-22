FETÖ’nün MİT kumpasında hedef Erdoğan’dı! Selami Altınok: Tehditlere karşı vurun talimatı verdim

Başkan Erdoğan ve Selami Altınok

"HAKKIMDA SORUŞTURMA AÇILDI"



Selami Altınok, savcı Celal Kara'nın İstihbarat Şube Müdürü'nü gözaltına alma talebini reddetmesiyle birlikte, HSYK'nın kendisi hakkında soruşturma başlattığını aktardı.

Altınok bu dönüm noktasını şu sözlerle anlattı: "25 Aralık'ta ikinci operasyon emrini Jandarmaya yazdılar. Ancak Jandarma görev alanı olmadığını belirterek bunu reddetti. Bu kez talimat Emniyet'e geldi. Gözaltına alınacak 41 kişi listesinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye ekonomisinin dip yapacağı açıkça belliydi. Gece yarısına kadar operasyonun yapılması için baskı yapan FETÖ'cü polislere karşı direndik ve operasyonu durdurduk."

"TÜRKİYE'YE DÖZ ÇÖKTÜRMEK İSTEDİLER"

Altınok, o gece Vatan Caddesi'ndeki Emniyet binasına ve Başbakan'ın Kısıklı'daki konutuna dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı özel harekât polislerinin konuşlandırıldığını ve "İzinsiz içeri girmek isteyen olursa vurun" talimatı verdiğini de söyledi.

Selami Altınok, FETÖ'nün amacını şu sözlerle özetledi: "Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef alıyor, AK Parti'yi ayrıştırmak istiyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürürsek, AK Parti'yi bitiririz diye düşünüyorlardı. Hatta Türkiye diz çökerdi. Ancak Allah'a şükür ki emellerine ulaşamadılar."