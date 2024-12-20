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Irak'ın kuzeyinde terör temizliği! 11'i daha öldürüldü

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 11:25 Güncelleme: 20.12.2024 11:33
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Irak’ın kuzeyinde terör temizliği! 11’i daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRİSTLERE ÖLÜM YAĞDI! IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON

İşte MSB'den yapılan açıklama
Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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