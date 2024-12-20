Irak’ın kuzeyinde terör temizliği! 11’i daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte MSB'den yapılan açıklama

Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!