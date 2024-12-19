MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu öldürüldü

Yıllarca takip edilen Yayla Kızılkaya’ya Suriye/Kamışlı’da operasyon düzenlendi. (AA)

NESRİN AMED KOD ADLI YAYLA KIZILKAYA KİMDİR?

1993'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Gare bölgesinde, ayrıca Hakkari/Şemdinli kırsalında uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2017 yılları arasında PKK/YJA Star Kandil Eyaleti sözde Genel Sorumlusu oldu.

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2018'de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019'da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye'ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.