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MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

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Giriş: 19.12.2024 10:01 Güncelleme: 19.12.2024 10:23
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MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK Cezire Bölgesi sözde Genel Sorumlusu 'Nesrin Amed' kod adlı Yayla Kızılkaya’yı Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürdü. 14 yaşında örgüte katılan Kızılkaya Türkiye, Irak ve Suriye’deki silahlı faaliyetleri yürütüyordu. PKK’nın kadın kadrolarının yönetiminden sorumlu olan Kızılkaya, Suriye’de ideolojik ve örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu üstleniyordu.

MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyonMİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon MİT'TEN KAMIŞLI'DA NOKTA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT’in hedef odaklı çalışmaları sonucu bir terörist daha etkisiz hale getirildi. (AA)MİT’in hedef odaklı çalışmaları sonucu bir terörist daha etkisiz hale getirildi. (AA)

KADIN KADROLARININ İDARESİNDEN SORUMLUYDU

MİT, PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı.

Terörist Kızılkaya, PKK'nın, Suriye'deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi. Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.

Yayla Kızılkaya’nın faaliyetleri adım adım izlendi ve etkisiz hale getirildi. (AA)Yayla Kızılkaya’nın faaliyetleri adım adım izlendi ve etkisiz hale getirildi. (AA)

SURİYE HALKINI ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞIYORDU

PKK'lı Kızılkaya, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu. Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

Suriye halkını örgüt ideolojisine çekmeye çalışan Kızılkaya öldürüldü (AA)Suriye halkını örgüt ideolojisine çekmeye çalışan Kızılkaya öldürüldü (AA)

PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Kızılkaya'ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı'da MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Yıllarca takip edilen Yayla Kızılkaya’ya Suriye/Kamışlı’da operasyon düzenlendi. (AA)Yıllarca takip edilen Yayla Kızılkaya’ya Suriye/Kamışlı’da operasyon düzenlendi. (AA)

NESRİN AMED KOD ADLI YAYLA KIZILKAYA KİMDİR?

1993'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Gare bölgesinde, ayrıca Hakkari/Şemdinli kırsalında uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2017 yılları arasında PKK/YJA Star Kandil Eyaleti sözde Genel Sorumlusu oldu.

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2018'de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019'da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye'ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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