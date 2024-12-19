MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK Cezire Bölgesi sözde Genel Sorumlusu 'Nesrin Amed' kod adlı Yayla Kızılkaya’yı Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürdü. 14 yaşında örgüte katılan Kızılkaya Türkiye, Irak ve Suriye’deki silahlı faaliyetleri yürütüyordu. PKK’nın kadın kadrolarının yönetiminden sorumlu olan Kızılkaya, Suriye’de ideolojik ve örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu üstleniyordu.
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.
KADIN KADROLARININ İDARESİNDEN SORUMLUYDU
MİT, PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı.
Terörist Kızılkaya, PKK'nın, Suriye'deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi. Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.
SURİYE HALKINI ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞIYORDU
PKK'lı Kızılkaya, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu. Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.
PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Kızılkaya'ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı'da MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
NESRİN AMED KOD ADLI YAYLA KIZILKAYA KİMDİR?
1993'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Gare bölgesinde, ayrıca Hakkari/Şemdinli kırsalında uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2017 yılları arasında PKK/YJA Star Kandil Eyaleti sözde Genel Sorumlusu oldu.
2018'de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019'da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye'ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
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