Başkan Erdoğan Mısır’da D-8 Zirvesi’ne katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

MISIR'A HAREKET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti.

FİLİSTİN VE LÜBNAN ÖN PLANDA

Görüşmelerde, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki devam eden saldırıları geniş bir şekilde değerlendirilecek. Bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

SURİYE İÇİN ÖZEL BİR GÜNDEM

Suriye'deki gelişmelere ayrı bir başlık açılacak. Bu kapsamda bölgenin terör unsurlarından arındırılması, İsrail'in olası işgal girişimlerine karşı alınacak önlemler ve yeni bir Suriye inşasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.