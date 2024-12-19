Başkan Erdoğan Mısır'da D-8 Zirvesi'ne katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 11. Zirve Toplantısı kapsamında Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik zirvede Başkan Erdoğan mevkidaşlarıyla başta Suriye ve Filistin olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri masaya yatıracak. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 11. Zirve Toplantısı için Mısır'a gitti. Zirve kapsamında Erdoğan, mevkidaşlarıyla Suriye, Filistin, Lübnan ve Orta Doğu'daki son gelişmelerin yanı sıra gündemdeki diğer önemli konuları ele alacak.
MISIR'A HAREKET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti.
FİLİSTİN VE LÜBNAN ÖN PLANDA
Görüşmelerde, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki devam eden saldırıları geniş bir şekilde değerlendirilecek. Bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.
SURİYE İÇİN ÖZEL BİR GÜNDEM
Suriye'deki gelişmelere ayrı bir başlık açılacak. Bu kapsamda bölgenin terör unsurlarından arındırılması, İsrail'in olası işgal girişimlerine karşı alınacak önlemler ve yeni bir Suriye inşasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.
KÜRESEL SORUNLARA GENİŞ MERCEK
D-8 Zirvesi'nde, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın yarattığı küresel etkiler masaya yatırılacak. Özellikle enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan krizlerin çözümü için iş birliği yolları aranacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik dayanışma gibi konular da görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ KONU MASADA OLACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır'ı ziyaret edecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenecek Zirve'ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum'a katılacaktır.
Zirve'ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır."
CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK
Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Aralık'ta Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.