19 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Ayder Yaylası yolunda panik anlar! Çığ düştü

Ayder Yaylası yolunda panik anlar! Çığ düştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 00:37
ABONE OL
Ayder Yaylası yolunda panik anlar! Çığ düştü

Ayder Yaylası yolunda akşam saatlerinde panik anlar yaşandı. Düşen çığ nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin müdahalesi ile açıldı.

Ayder Yaylası yolunda düşen çığ nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin müdahalesi ile açıldı.

Rize'nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Tüm yaylayı beyaza bürüyen kar nedeniyle saat 22.30 sıralarında Ayder Yaylası Çamlıhemşin arasında çığ düştü. Yolu tamamen kapatan kar kütlesi nedeniyle Ayder Yaylası'na çıkan yerli turistler yayladan inemedi.

Kapalı olan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda acil müdahale için bekleyen karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör