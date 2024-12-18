Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den diplomasi trafiği! Gurbanov ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Güler, Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de hazır bulundu" ifadeleri kullanıldı.