Tutuklanan borsacı Nihat Özçelik soruşturmasında yeni gelişme! Dedektiften şok itiraf: Galiba suça alet oldum

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 38 ceza istemiyle dava açılan ve yargılama süreci devam eden ünlü Borsacı Nihat Özçelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, tarafından rüşvet, tehdit ve şantaj suçuna ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına aldı.

Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı (Foto: İHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik, ile birlikte aralarında polis memurlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Nihat Özçelik ve berberindeki 8 kişi tutuklandı. Ünlü Borsacının tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı.

İddiaya göre Nihat Özçelik bir süredir adeta savaş halinde olduğu ve yine kendisi gibi borsacı olan Enver Çevik hakkında çeşitli bilgiler alabilmek için polis memurlarını kullandı. Bu polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet vererek Çevik hakkında bilgiler edindi.

LOG KAYITLARINDA BİRÇOK İSİM ÇIKTI

Soruşturma kapsamında polis memurları H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının Emniyet Müdürlüğü Log kayıtlarında sadece Enver Çevik ile ilgili değil Sibel İ., Kemal A., İstiradi D., Tufan K., isimli şahıslara ilişkin çeşitli tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü. Dosyaya eklenen yazışmalarda, ilgili sorgulamaları şüpheli Nihat Özçelik'in talebi üzerine para karşılığı yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ilgili MASAK raporunda hesaplara para giriş tarihleri ile Log kayıtlarının da uyuştuğu ifade edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda gözaltına alınan ve aralarında polis memurları ile ünlü borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memurları rüşvet almaktan Özçelik ise rüşvet verme suçundan tutuklandı.

Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı (Foto: ahaber.com.tr)

"SUÇA ALET OLDUM GALİBA"

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Ali A.; "2019 yılında özel dedektiflik işleriyle uğraştım. Restoranda bir memur tanıdım ailece görüşmeye başladık. Böyle bir suça alet olmak istemezdim ama olmuşum galiba bu işlere bulaştığım için çok pişmanım" dedi.

KORSAN TAKSİ KULLANDIM

Şüpheli Cem Ö. ise ifadesinde; "Beşiktaş belediyesinde görevliyim. Soner D.ye paraları korsan taksicilikte kullandığım için gönderdim. Seçim döneminde çok yoğun oluyordu korsan taksi kullandım" dediği öne sürüldü.

İŞİM GEREĞİ BAKMIŞIMDIR

Sabah'ın haberine göre, Şüpheli Polis Memuru İ.M. ise ifadesinde ben 8 yıldır görevliyim. İşim gereği o kayıtlara bakmışımdır kimseyi tanımıyorum dediği öğrenildi.

"AYNI DOSYADAN İKİNCİ DAVA AÇILMIŞ"

Nihat Özçelik ise ifadesinde; "Rüşveti kime vermişim ne zaman ne kadar vermişim belli değil. Zaten 29. ACM'de aynı dosyadan dava devam ediyor. Aynı şeyler üzerine ikinci bir soruşturma açılmış. Benim bu kişilerle herhangi bir bağlantım yok" dediği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Nihat Özçelik'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınmıştı.

Özçelik hakkında ayrıca, emniyet görevlilerine rüşvet verdiği ve yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.