Eurofighter savaş uçakları Ankara’da! İngiltere’den geldi

İki Eurofighter Typhoon, Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssü'ne indi. Uçaklar, Türk yetkililer tarafından inceleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ankara'nın Eurofighter savaş uçağı talebi değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (İHA)

BAKAN GÜLER DUYURMUŞTU

Bakan Güler geçtiğimiz günlerde, 40 adet F-16 alımı ile ilgili süreç ve teknik görüşmelerin devam ettiğini belirtip, "Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Eurofighter savaş uçağı (AA)

EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞINIB ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Avrupa Birliği yapımı olan Eurofighter Typhoon, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanmaktadır. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır.

Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri uçağın en belirgin özelliklerinden.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ



Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak)

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15