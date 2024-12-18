Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. (AA)

FRANSA'NIN SURİYE'DE BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇMA KARARINA TAKDİR!

Başkan Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞLER İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.