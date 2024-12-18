DEM Partili vekilden PKK kanalında skandal ifadeler! Türkiye’nin Suriye’deki hamleleri rahatsız etti

Suriye'de yıllardır başta bulunan Esad yönetimi devrilirken, Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçtı. Muhalif grupların ülkede kontrolü sağlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG de panikledi. Türkiye'de bölgede barış ve huzur ortamının oluşması için peş peşe diplomatik temaslar yürütürken; DEM Parti milletvekili Çiçek Otlu terör örgütüne ait bir kanalda katıldığı programda Türkiye'nin bölgedeki adımlarından duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi. Otlu, ABD'nin terör örgütüne olan desteğini de açıkça itiraf ederken; "Türkiye, Rojava'nın oluşturduğu yönetimi ortadan kaldırmak istiyorlar ama bunun o kadar kolay bir süreç olmayacağı görünüyor emperyalist devletlerin ABD'nin buna çok müsaade edeceği de görünmüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Otlu'nun söyledikleri:

DEM'Lİ VEKİLDEN 'İHANET' SÖZLERİ: ABD BUNA MÜSAADE ETMEZ...

Şu an Türk devletinin belli amaçları var. Misak-ı Milli sınırları içerisinde yeniden haritada pay kapmak, Musul ve Kerkük'ü istediği gibi yönetmek. Kendisi için 34 km'lik güvenlik şeridinde kendi yayılmacı politikasını geliştirmek ve Kürt Devrimi'ni, Rojava'nın oluşturduğu yönetimi ortadan kaldırmak istiyorlar ama bunun o kadar kolay bir süreç olmayacağı görünüyor emperyalist devletlerin ABD'nin buna çok müsaade edeceği de görünmüyor.