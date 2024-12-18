Başkan Erdoğan'dan Mısır'a önemli ziyaret! Zirveye katılacak
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ZİRVEYE HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere yarın Mısır'a gidecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum'a da katılacağı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.
ZİRVEYE HİTAP EDECEK
Erdoğan, "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum'a katılacaktır.
Zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Erdoğan, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacak.