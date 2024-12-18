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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 09:45
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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık V.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 21 Temmuz 2023'te Koza Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste bir miktar sentetik uyuşturucuyla hassas terazi, sanığın üst aramasında da 15,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden savcı, V.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık V.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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