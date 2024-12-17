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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 09:35
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 10,45 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10,45 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y, HB, T.Ö. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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