Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Gazze tepkisi: İnsanlık onurunu savunmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının artmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, okul binaları ve mülteci kamplarına yapılan saldırılarda yüzlerce masum Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca açıklamada İsrail’in temel insani ihtiyaçları engelleyerek açlık ve hastalıkları bir silah olarak kullandığına dikkat çekildi. Türkiye, bölgeye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve bir an önce ateşkes sağlanması için İsrail’e baskı yapılması çağrısını yineledi. Ayrıca Türkiye açıklamada insanlık onurunı savunmaya devam edeceğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, son günlerde katil İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazanmasına sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından gözardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır.
Son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir.
"FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI VE İNSANLIK ONURUNU SAVUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Keza, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır.
Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz. Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz.