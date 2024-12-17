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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 13:36
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün teknik analizleri sonucu, FETÖ'nün mahrem sorumlularınca kurum sınavlarına hazırlanmak üzere örgüte ait ders çalışma evlerine yerleştirilen kişiler tespit edildi. Şüphelilerin ifadeleri ve ankesörlü telefonla ardışık aranma kayıtları incelendi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analizler sonucunda, FETÖ'nün mahrem sorumluları tarafından kurum sınavlarına hazırlamaları için örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirilen kişiler belirlendi. Şüpheliler hakkında ifade ve ankesörle periyodik ardışık aranma kayıtlarının da bulunduğu tespit edildi.

Aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı da bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

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