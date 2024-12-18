Elektrik faciasında resen duruşma: Mahkemede pes dedirten savunma
İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin sokakta yürüdüğü sırada sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılıp hayatını kaymetmesine ilişkin davada bilirkişi talebinin üzerine keşif yapılmıştı. Keşfin ardından yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için 2 sanık hakkında resen duruşma yapıldı. GDZ Elektrik firmasında arıza onarım personeli tutuklu sanık Fırat Akbay ile aynı firmada arıza onarım ustası olarak görev yapan Mesut Türkan, müdahale ettikleri kablonun, 13 Nisan'da uydu fotoğrafında iki mazgal arasında görülen kablo olmadığını savundu. İşlem yapılan kablonun 50-60 santimetre derinliğe konulup konulmadığı sorusu üzerine sanık arıza onarım ustası Mesut Türkan, 'Elimizde metre olmadığı için ölçme şansımız da yoktu. Şirket de böyle bir talepte bulunmaz.' dedi. Sanıkları dinleyen heyetin, yeni raporu önümüzdeki günlerde mahkemeye sunması bekleniyor.
İzmir'de elektrik faciası davasının iki sanığı, hakim karşısına çıktı.
GDZ Elektrik firmasında arıza onarım personeli tutuklu sanık Fırat Akbay ve aynı firmada arıza onarım ustası olarak görev yapan Mesut Türkan bilirkişi heyetinin sorularını yanıtladı.
RESEN DURUŞMA YAPILDI
Davanın ikinci duruşmasında mahkeme, bilirkişinin olay yerinde yeniden keşif yapmasını kararlaştırmıştı.
9 Aralık'ta yapılan keşiften sonra yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için resen duruşma yapıldı.
İki sanığa keşif sırasında alınan 4 kablo ve GDZ Elektrik'ten temin edilen 1 kablo gösterilerek, hangi kabloya müdahale ettikleri soruldu.
İkisi de müdahale ettikleri kablonun, kendilerine gösterilen kablolardan biri olmadığını iddia etti.
Sanık Fırat Albay Google Earth'ten alınan 13 Nisan tarihli görüntüde bölgedeki 2 açık mazgal arasında kablo gözükmesine ilişkin soruyu yanıtladı.
"Nasıl yukarı çıktığını bilmiyorum ama kendi kendine çıkamaz. Oranın ne zaman betonlandığına dair bilgim yok." dedi.
"METRE OLMADIĞI İÇİN ÖLÇME ŞANSIMIZ YOKTU"
İşlem yapılan kablonun 50-60 santimetre derinliğe konulup konulmadığı sorusu üzerine de Mesut Türkan konuştu.
"Elimizde metre olmadığı için ölçme şansımız da yoktu. Şirket de böyle bir talepte bulunmaz." dedi.
Bilirkişi heyeti, sanıkların da ifadelerinden yola çıkarak yeni bir bilirkişi raporu hazırlayacak.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında; "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor.