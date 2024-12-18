Elektrik faciasında resen duruşma: Mahkemede pes dedirten savunma

İzmir'de sokakta akıma kapılan 2 kişinin öldüğü dava; heyet, yeni bilirkişi raporu hazırlayacak (DHA)

"METRE OLMADIĞI İÇİN ÖLÇME ŞANSIMIZ YOKTU"

İşlem yapılan kablonun 50-60 santimetre derinliğe konulup konulmadığı sorusu üzerine de Mesut Türkan konuştu.

"Elimizde metre olmadığı için ölçme şansımız da yoktu. Şirket de böyle bir talepte bulunmaz." dedi.



Bilirkişi heyeti, sanıkların da ifadelerinden yola çıkarak yeni bir bilirkişi raporu hazırlayacak.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında; "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor.