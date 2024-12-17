Bakan Tunç’tan 17-25 Aralık mesajı: Türkiye kirli oyunlarla boyun eğdirilecek bir ülke değildir

Bakan Tunç'un paylaşımı (X)

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da görev yapan FETÖ'cü savcılar, 6 Mart 2012'de 40'tan fazla kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açtı. FETÖ, bu soruşturmayı tam hakimiyet kurduğu özel yetkili savcılıkta sürdürdü.

Kanuna aykırı yürütülen soruşturmada, 25 Aralık 2013'e kadar birçok usulsüz dinleme kararı verildi. Haklarında soruşturma yapılması kanunen izne tabi olan veya mümkün olmayan başbakan, bakan ve üst düzey devlet idarecileri hukuka aykırı dinlenerek, şüpheli olmadıkları dosyaya eklendi.

Örgüt üyeleri bu dosyayı kendi himayesinde tutup başka bir savcı veya hakimin kontrolüne bırakmayarak uzun soluklu dinlemeler yaptı. Buradaki bazı dinleme kararları 24-25 kez uzatılırken, bazı kararlar sahte isimler adına alındı.

Örgütün, soruşturma kapsamında dinlediği bazı iş insanlarının özel bilgilerini ileride kullanmak üzere topladığı değerlendirildi.

Terörle bağlantısı olmayan soruşturmada, FETÖ mensubu polislerce fezleke hazırlanarak, bazı iş insanlarının terör örgütünün finansörü gibi gösterildiği, Başbakan ile MİT Müsteşarı'nın da bu kişilerle irtibata geçtiği algısı yaratıldı.

FETÖ firarisi, 25 Aralık kumpasının başındaki dönemin savcısı Muammer Akkaş, 17 Aralık 2013'te polise verdiği talimatla soruşturmanın sonlandırılması ve fezlekesinin kendisine gönderilmesini istedi.

Aynı gün, firari FETÖ üyesi eski savcı Zekeriya Öz'ün de kumpas soruşturması için harekete geçmesiyle İstanbul'da, bazı bakanların yakınları, Halkbank Genel Müdürü ve iş adamlarının da içinde olduğu toplam 89 kişi gözaltına alındı.

Bu operasyon sonucunda 26 kişi tutuklanırken, soruşturmada delil olarak sunulan, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş izleme görüntüleri, çeşitli medya organlarına servis edildi.