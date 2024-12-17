Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda! Tarih belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı (10 ARALIK)

ASGARİ ÜCRETTE 3. RANDEVU

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.