Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda! Tarih belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
ASGARİ ÜCRETTE 3. RANDEVU
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.
Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
İkinci toplantı dün (16 Aralık Pazartesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Görüşmeler 14:30'da başlarken 15:30'da sona ermişti. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar görüşme sonrası "Sürecin uzayacağını düşünmüyorum" demişti.