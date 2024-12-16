İYİ Partili Karaman'dan kaçak av skandalı! Soru önergesi verdiği ortaya çıktı | "Fıkra gibi ama değil gerçek"
Tunceli'de avlanması yasak olan yaban keçisi avlayan ve aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesildi. Suçüstü yakalanan Karaman'ın 7 ay önce Meclis'e 'Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor' şeklinde Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı. Ayrıca Karaman'ın da aralarında bulunduğu şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti. Sosyal medyada Karaman'a tepkiler çığ gibi devam ederken 'Yüzsüzlük demek bile az kalır', 'Fıkra gibi ama değil gerçek' şeklinde yorumlar yapıldı.
Tunceli'de yaban keçisi avlayan, aralarında İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesilirken Karaman'ın 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" şeklinde soru önergesi verdiği ortaya çıktı.
Yaban keçisi popülasyonunun yoğun olduğu Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde silah sesi duyan ve avcıları gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Durumdan haberdar olan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla, ekipler jandarmanın da desteğiyle geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir yaban keçisi ölü olarak bölgeden alındı.
İYİ PARTİLİ KARAMAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI!
Aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ında bulunduğu 4 avcı, tekneyle bölgeden uzaklaştı. Ekipler, Jandarma Bot Amirliği'nin yardımıyla tekneyi takibe aldı. Elazığ kıyısına geçildiği için ekipler, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na, ardından da Elazığ Harput Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.
SİLAH BULUNDU
Savcılık talimatıyla teknede arama çalışması yapıldı. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi. Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine ekiplerce bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.
1.3 MİLYON CEZA KESİLDİ
Öte yandan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken, 2 gün önce de koruma altındaki yaban keçisini avlayan ve dronla tespit edilen şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.
7 AY ÖNCE SORU ÖNERGESİ VERMİŞ!
Kaçak av skandalı tepkilerin odağında olurken İYİ Partili Ünal Karaman'ın 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" şeklinde Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: FIKRA GİBİ
Ünal Karaman'ın karıştığı kaçak av skandalına sosyal medyada pek çok kullanıcı sert tepki gösterdi.
İşte o tepkiler:
"Tunceli'de yaban keçisi avlarken yakalanan İyi Parti Milletvekili Ünal Karaman'ın, 7 ay önce Meclis'e "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor?" diye soru önergesi verdiği ortaya çıktı. Yüzsüzlük demek bile az kalır."
"Fıkra gibi ama değil gerçek. 7 ay önce TBMMde "Tiftik Keçisi sayısı neden azalıyor?"diye soru önergesi veren İYİ Parti Konya Mv Ünal Karaman,Tunceli'de kaçak yaban keçisi avlarken jandarma tarafından yakalandı. Keçilerin sayısının neden azaldığı belli oldu. Yavuz hırsız misali"
"Şaka gibi ama değil.Tunceli'de yaban keçisi avlarken yakalanan İP Milletvekili Ünal Karaman'ın, 7 ay önce Mevlise "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye soru önergesi vermiş."