İYİ Partili Karaman'dan kaçak av skandalı! Soru önergesi verdiği ortaya çıktı | "Fıkra gibi ama değil gerçek"

Kaçak av ile suçüstü yakalanan Ünal Karaman'ın 7 ay önce konuyla ilgili soru önergesi verdiği ortaya çıktı | Görüntü-DHA

SİLAH BULUNDU

Savcılık talimatıyla teknede arama çalışması yapıldı. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi. Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine ekiplerce bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.

1.3 MİLYON CEZA KESİLDİ

Öte yandan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken, 2 gün önce de koruma altındaki yaban keçisini avlayan ve dronla tespit edilen şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.

İşte Ünal Karaman'ın verdiği o soru önergesi

7 AY ÖNCE SORU ÖNERGESİ VERMİŞ!

Kaçak av skandalı tepkilerin odağında olurken İYİ Partili Ünal Karaman'ın 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" şeklinde Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: FIKRA GİBİ

Ünal Karaman'ın karıştığı kaçak av skandalına sosyal medyada pek çok kullanıcı sert tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki o tepkiler | Ekran Görüntüsü: A Haber

İşte o tepkiler:

"Tunceli'de yaban keçisi avlarken yakalanan İyi Parti Milletvekili Ünal Karaman'ın, 7 ay önce Meclis'e "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor?" diye soru önergesi verdiği ortaya çıktı. Yüzsüzlük demek bile az kalır."

İşte sosyal medyadaki o tepkiler | Ekran Görüntüsü: A Haber

"Fıkra gibi ama değil gerçek. 7 ay önce TBMMde "Tiftik Keçisi sayısı neden azalıyor?"diye soru önergesi veren İYİ Parti Konya Mv Ünal Karaman,Tunceli'de kaçak yaban keçisi avlarken jandarma tarafından yakalandı. Keçilerin sayısının neden azaldığı belli oldu. Yavuz hırsız misali"

İşte sosyal medyadaki o tepkiler | Ekran Görüntüsü: A Haber

"Şaka gibi ama değil.Tunceli'de yaban keçisi avlarken yakalanan İP Milletvekili Ünal Karaman'ın, 7 ay önce Mevlise "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye soru önergesi vermiş."