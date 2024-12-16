Bakan Fidan’dan Suriye temasları! Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Surite temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

HOLLANDALI MEVKİDAŞI İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı.

GOLAN TEPELERİ VURGUSU

Suriye bağlamında, kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı. Bakan Fidan ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.