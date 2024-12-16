ABD seçilmiş başkanı Trump: Erdoğan çok akıllı ve güçlü bir adam! | İkili diyalog vurgusu: Çok iyi anlaşıyoruz

Donald Trump - Başkan Erdoğan

"ERDOĞAN ÇOK AKILLI VE GÜÇLÜ BİR LİDER"

Başkan Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü bir lider olduğunu belirten Trump, "Çok güçlü bir ordu kurdu." dedi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.