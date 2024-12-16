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ABD seçilmiş başkanı Trump: Erdoğan çok akıllı ve güçlü bir adam! | İkili diyalog vurgusu: Çok iyi anlaşıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 20:25 Güncelleme: 16.12.2024 21:23
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ABD seçilmiş başkanı Trump: Erdoğan çok akıllı ve güçlü bir adam! | İkili diyalog vurgusu: Çok iyi anlaşıyoruz

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin 'Erdoğan iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu' ifadelerini kullandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'da katıldığı toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald TrumpABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump

SURİYE'DE ANAHTAR TÜRKİYE'DE!

Trump, Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu ve olacakların anahtarının Türkiye'de olduğunu söyledi.

(AA)(AA)

"ERDOĞAN İLE İYİ ANLAŞIYORUZ"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını söyledi. Trump ifadelerinde "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" dedi.

Donald Trump - Başkan ErdoğanDonald Trump - Başkan Erdoğan

"ERDOĞAN ÇOK AKILLI VE GÜÇLÜ BİR LİDER"

Başkan Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü bir lider olduğunu belirten Trump, "Çok güçlü bir ordu kurdu." dedi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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