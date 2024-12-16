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Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tablo hediye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 20:23
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Başkan Erdoğan’a annesi Tenzile Erdoğan’ın portresinin yer aldığı tablo hediye edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları' programına katıldı. Programın ardından Başkan Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tablo hediye edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" programına katıldı.

Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tablo hediye edildiBaşkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tablo hediye edildi

BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tablo hediye etti.

Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı.

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