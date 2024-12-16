CHP’li Ahmet Özer soruşturmasında gelişme! Gözaltındaki 12 şüpheliye tutuklama talebi

Terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: ÇOK SAYIDA KİŞİ TESPİ EDİLDİ

Terör örgütü PKK'ya üyelik suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturma kapsamında Özer ile telefon trafiği olan ve örgüte hizmet sağlayan şüpheliler tespit edilmişti. Ayrıca örgüt ile iltisaklı 6 şüphelinin PKK lehine propaganda yaptığı belirlenmiş ve şüphelilerin, aralarındaki anlaşmazlıkları terör örgütünün sözde mahkemesine götürdüğü, 1 şüphelinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.

OPERASYON DÜĞMEYE BASILDI: 12 GÖZALTI

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler burada savcılığa ifade verdi. Ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.