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81 ilde sahte alkol operasyonu: 85 kişi gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 08:32 Güncelleme: 16.12.2024 08:35
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81 ilde sahte alkol operasyonu: 85 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'Çengel-11' operasyonlarıyla 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkole yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

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