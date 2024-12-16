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Dışişleri'nden İsrail'e Golan tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 12:07 Güncelleme: 16.12.2024 12:12
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Dışişleri’nden İsrail’e Golan tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik işgaline tepki gösterildi. Açıklamada 'Yasadışı yerleşimi genişletme kararını şiddetle kınıyoruz' denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik işgaline tepki gösterildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E GOLAN TEPKİSİ

İşte açıklamanın detayları:

İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu karar, İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail'in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail'in devam eden eylemleri, Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır.

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