Kayseri’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 52 sikke, yüzük, ok ucu, heykel, bıçak ve tabak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K, D.B. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.