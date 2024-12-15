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AFAD'dan dönüş yolundaki Suriyelilere gıda yardımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 21:36
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AFAD’dan dönüş yolundaki Suriyelilere gıda yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'ye dönüş yapan toplam bin 990 aileye gıda kolisi dağıttı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

(DHA)(DHA)

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Münbiç merkezinde yaşayan bin 365 aileye, Tel-Rıfat bölgesinde yaşayan 625 aileye toplamda bin 990 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

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