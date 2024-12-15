CHP'li belediye başkanından tepki çeken hareket! Küçük çocuğa "rüşvet" sorusu

CHP'li belediyeler son dönemlerde konser skandalları ile gündeme gelirken bu kez farklı skandal yaşandı. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kendisines soru soran çocuğa tepki çeken bir soru ile yanıt verdi.

ÇOCUĞA SKANDAL SORU

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye binasına gelen ve kendisine "Babamı zabıta yapar mısınız?" diyen küçük çocuğa "Senin baban rüşvet yer mi? Baban hırsızlık yapar mı?" diye sorarak kahkaya atmaya başladı.

Küçük çocuk skandal soru karşısında ne diyeceğini bilemezken o anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte sosyal medyada CHP'li belediye başkanına gelen o tepkiler:

Sosyal medyadan tepkiler | Ekran Görüntüsü A Haber

"Demekki neymiş CHP'linin aradığı kriter: rüşvet ve hırsızlık"

Sosyal medyadan tepkiler | Ekran Görüntüsü A Haber

"Ya adam bildiğin kendine benzeyen arıyor! Baban hırsızlık yapar mı,rüşvet yer mi derken çocuktan evet cevabını bekliyor ki babayı işe alsın! Namuslu adam bu heriflerin işine gelmez dönen çarkı bozar çünkü!"

Sosyal medyadan tepkiler | Ekran Görüntüsü A Haber

"Şu ülkede kimlerin Belediye Başkanı olduğunu görünce bir kere daha üzüldüm..."

Sosyal medyadan tepkiler | Ekran Görüntüsü A Haber

"CHP budur."