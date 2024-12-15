Bakan Kurum beklenen müjdeyi duyurdu! Hatay’da anahtar teslimi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte daha güçlü Anadolu, daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız." ifadelerini kullandı.