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Bakan Kurum beklenen müjdeyi duyurdu! Hatay'da anahtar teslimi başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 22:07
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Bakan Kurum beklenen müjdeyi duyurdu! Hatay’da anahtar teslimi başlıyor

6 Şubat depremleri sonrası vatandaşlar için konut çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da tamamlanan konutların teslim yapılıyor. Bu kez Hatay'da evler teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte daha güçlü Anadolu, daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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