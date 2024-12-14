Türkiye’nin Suriye’de oyun bozan hamlesi! ABD YPG için çırpınıyor

ABD destekli YPG'li teröristler (AA)



İş, burada da bitmedi! Türkiye henüz El Kaide benzeri terör yapılanmalarını çözmeye uğraşırken, bu kez DEAŞ sorunu ile de baş başa bırakıldı. Suriye'den Türkiye'ye doğru PKK/YPG ve DEAŞ terörü ihraç edilirken, Ankara hedef tahtasına oturtuldu. ABD, bizzat imal ettiği DEAŞ'la güya mücadele adı altında, Suriye'de bombalanmadık yer bırakmadı. DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ise seküler gördüğü PKK'lı Kürt grupları sahiplendi. ABD'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü hava harekatları ile bilhassa Suriye'nin kuzeyinde demografi kökten değiştirildi. Bu riski gören Türkiye, o günlerde stratejik haritaları masaya serdi. Dönemin Başbakanı (!), Kürtlerin yaşadığı kent merkezleri arasında Türkmenlerin ve Arap aşiretlerinin bulunduğunu, PKK/YPG'ye müzahir homojen Kürt bölgesi kurulamayacağını savunurken, Amerika'nın plânı tıkır tıkır işledi. Kadim halklar topraklarını terk etmeye zorlandı. Bir "terör koridoru" oluşturulması için ortam hazırlandı. Ta ki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatları ile bu tezgah bozulana kadar! Ama ABD yine de boş durmadı! Suriye Demokratik Güçleri (SDG) şemsiyesi altında yüzde 80 Kürt, yüzde 20 Arap nüfustan müteşekkil bir ordu donattı. Üstelik bu silahlı organizasyonun ağırlıklı bölümünü Suriyeli Kürtlerin oluşturmadığını bile bile NATO müttefiki Türkiye'yi karşısına alma pahasına ana kurgusunu sürdürdü.