12 yıl sonra bir ilk! Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği hizmet vermeye başlıyor

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği önünde (Ekran görüntüsü)

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, başkent Şam'da Türkiye Büyükelçiliği önünde son detayları aktardı.

Kurşun, "26 Mart 2012 tarihinde hemen arkamda bulunan Şam büyükelçiliğimizin ay yıldızlı bayrağımızın kabartmalarının olduğu kapıya kilit vurulmuştu. 12 yıl aranın ardından bugün artık kapılarını açacak. Burası oldukça merkezi bir nokta.

Türkiye her ne kadar Suriye ile yakın temas kurmak istese de Esad rejimi halka kin kustu ölüm yağdırdı ve hal böyle olunca da Türkiye- Suriye ilişkileri askıya alınmış oldu. 12 yıldır herhangi bir işlem yapılmadı binada. Binada sadece yerel Suriyeli 1 kişinin görevlendirildiği belirtiliyor ama çok da iç acıcı bir görüntü yok. Üst tarafta dikenli teller var. Demir bariyerlerle çevrilmiş durumda. Çevrede hiç kimse yok. Bugün buranın kapıları açılacak. Binada biraz hazırlık yapılması gerekiyor.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk adımı Türkiye atmış olacak. Geniş bir alanı kapsıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda medya mensubu burada bekleyişini sürdürüyor. Arap basınının da ilgisi büyük.

Elçiliğin içinde bulunan direkte asılı Türk bayrağı yoktu ancak bir hareketlilik oldu. Ankara'dan gelecek talimat sonrası Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine Türk bayrağı dalgalanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.