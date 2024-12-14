12 yıl sonra bir ilk! Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği hizmet vermeye başlıyor
Suriye'deki iç savaşın ardından yeni bir döneme girildi. Muhalif grupların başkent Şam'a da girmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra faaliyete geçiyor. Şam'daki büyükelçilik binasında son hazırlıklar yapılırken, Türk bayrağı dalgalanacak. Öte yandan büyükelçilik önünde basın ordusu tarihi anı bekliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini hatırlatan Fidan, Köroğlu ve ekibinin Şam'a gittiğini, büyükelçiliğin faaliyete geçeceğini aktardı.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, başkent Şam'da Türkiye Büyükelçiliği önünde son detayları aktardı.
Kurşun, "26 Mart 2012 tarihinde hemen arkamda bulunan Şam büyükelçiliğimizin ay yıldızlı bayrağımızın kabartmalarının olduğu kapıya kilit vurulmuştu. 12 yıl aranın ardından bugün artık kapılarını açacak. Burası oldukça merkezi bir nokta.
Türkiye her ne kadar Suriye ile yakın temas kurmak istese de Esad rejimi halka kin kustu ölüm yağdırdı ve hal böyle olunca da Türkiye- Suriye ilişkileri askıya alınmış oldu. 12 yıldır herhangi bir işlem yapılmadı binada. Binada sadece yerel Suriyeli 1 kişinin görevlendirildiği belirtiliyor ama çok da iç acıcı bir görüntü yok. Üst tarafta dikenli teller var. Demir bariyerlerle çevrilmiş durumda. Çevrede hiç kimse yok. Bugün buranın kapıları açılacak. Binada biraz hazırlık yapılması gerekiyor.
Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk adımı Türkiye atmış olacak. Geniş bir alanı kapsıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda medya mensubu burada bekleyişini sürdürüyor. Arap basınının da ilgisi büyük.
Elçiliğin içinde bulunan direkte asılı Türk bayrağı yoktu ancak bir hareketlilik oldu. Ankara'dan gelecek talimat sonrası Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine Türk bayrağı dalgalanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Şam Büyükelçiliğ'nin açılmasıyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Ülger, "Türkiye daha önce de birtakım ülkelerdeki demokratik gelişmelere tepki göstererek büyükelçiliklerini kapatmıştı. Mısır'da darbeden sonra bunu gördük, İsrail'de işgallerden sonra gördük. Esad zulmünden dolayı da Şam Büyükelçiliği kapatılmıştır. Mevcut gelişmelere paralel olarak Türkiye'nin kapattığı diplomatik temsilciliğini yeniden açma yönünde bir irade ortaya koydu.
Burası maslahatgüzergahı olarak değil büyükelçilik olarak hizmet verilecek. Türkiye geçici hükümeti muhatap olarak kabul ediyor ve bunun arkası gelecek. Buradan tasfiye olan İran ve Rusya bile örtülü biçimde irtibat kurmak istiyorlar. Suriye için Türkiye önemli bir adım attı bence bundan sonra başka ülkelerde da diplomatik temsilcilikler açacaktır." dedi.
MART 2012'DE GÜNLÜK FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU
Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.