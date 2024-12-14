CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan’dan Erzurum’da önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yiğidin hasına Dadaş demişler. Dadaş bizi bilir biz de Dadaş'ı. Sevgili Dadaşlar, Erzurum'un güzel insanlı, kıymetli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kongrelerimizin partimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bizim kongrelerimiz düğün gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Salonu dolduran kardeşlerimin nezdince tüm Erzurumlulara selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum.

31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu güne kadar size mahcup olmadık. Teşekkür borcumuzu daha çok çalışarak ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz. Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız.

Erzurum bizim milli değerimizdir. Nene Hatun bizim milli değerimizdir. Erzurum'daki her sanat ve kültür eseri bizim milli değerimizdir. Erzurumlu şairler bizim milli değerimizdir. Erzurum Kongresi'yle birlikte kongreye katılan delegelerin tamamı bizim milli değerimizdir.

Gençler Erzurum'u aynı şekilde dünyaya tanıtmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, Dadaş'ıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyum yapacağız.