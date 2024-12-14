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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün’de düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 17:08
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün’de düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı.

Bakan Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen Suriye Konulu Toplantıya katıldı.

Toplantıya Ürdün'ün daveti üzerine Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları katıldı.

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