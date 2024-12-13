Önce Sakarya sonra Kocaeli! Başkan Erdoğan sahaya iniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Yiğitler ve şehitler beşiği, istiklalimizin ışığı, vatanımızın, devletimizin, istiklalimizin aşığı Sakarya'yı ve Sakaryalı kardeşlerimi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Bu salonu bayram havasına, şölene çeviren siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongremiz hayırlı, mübarek olsun.

Bu yol hak yoludur, bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol kardeşliğimizin yoludur. Bu yol, Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı, asli kodlarına döndüğü, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Bu yol gönül coğrafyamızda 'aman Türkiye'nin kılına zarar gelmesin' diye dua eden kardeşlerimizin, soydaşlarımızın dindaşlarımızın yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK Kadınlara özellikle çok çok teşekkür ediyorum.

Sakarya insanıyla, tarihiyle, adıyla Türkiye'nin mayası olan bir şehir. Unutmayın Sakarya, Sakarya'dan ibaret değildir. Beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını taşıyan potansiyel Sakarya'da mevcuttur. Dünyadaki ve bölgemizdeki kırılmaların eşliğinde yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Hala çözmemiz gereken sıkıntılar aşmamız gereken engeller var.

Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret, biraz daha destek istiyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

Türkiye'nin kazanımlarına kulp takmak için uğraşan güruh artık siyaset değil psikiyatrinin konusu. Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı.

"SABREDENLER ZAFERE ULAŞTI"

Bu millet ensardır. Onlar ise muhacirdir. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız onlara hep sahip çıkacağız. Hamdolsun dediğimiz oldu mu? Çuvallarla, valizlerle dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştılar.

Bizim için aslolan milletimizin ne beklediği neyi murad ettiğidir. Kardeşlerim ülkemizi nasıl 2023 vizyonuyla buluşturduysak 2053 vizyonunu hayata geçirmek de AK Parti kadrolarına nasip olacaktır.

Ülkemizde kardeşliğin, dara düşene el uzatmanın kıymetini en iyi Sakaryalılar bilir. Sınırlarımız içinde ve hemen dibinde Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukunu yerine getirdik.

"BİZ HAKLI ÇIKTIK"

Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar; Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü, Niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Bunlar ne olup bittiğini takip etmiyorlar. 3. Dünya Savaşı çıksa CHP'nin umurunda olmaz.

Suriye'de 2011'de başlayan iç çatışmalar kardeşlik iklimini başka boyuta taşıdı. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içeriden ve dışarıdan üzerimize gelen baskıyı, provokasyonu göğüslemek zorunda kaldık. Asla geri adım atmadık. Neticede kim haklı çıktı. Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık. Esed pılısını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı.