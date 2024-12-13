15. Büyükelçiler Konferansı sonrası Bakan Fidan'dan açıklama: "Vizyonumuzu eleştirel bir bakış açısıyla ele aldık"

15. Büyükelçiler Konferansı tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde: 15. Büyükelçiler Konferansımızı başarıyla tamamladık. Dünyanın dört bir yanında görev yapan büyükelçilerimiz ve merkez teşkilatımızın yöneticileriyle, ülkemizin dış politika hedeflerini, bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdik; önümüzdeki dönem için yol haritamızı şekillendirdik.

Konferans kapsamında düzenlediğimiz 7 panel ve 16 tematik oturumda; savunma, güvenlik, ekonomi, finans, bağlantısallık, sanayi, ulaştırma, adalet, iletişim, çevre, enerji, göç ve kültür gibi dış ilişkilerimiz ile ilgili birçok alanda istişarelerde bulunduk.

Büyükelçilerimizi, bakanlarımız ve kurum başkanlarımızla bir araya getirdiğimiz panellerde; dış ilişkilerimizde uyum ve eş güdümü güçlendirmek, karar alma süreçlerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını sağlamak üzerine tartışmalar yürüttük.

Yuvarlak masa toplantıları ve akademik panellerle geleceğe yönelik vizyonumuzu eleştirel bir bakış açısıyla ele aldık.

Görev yerlerine dönecek büyükelçilerimiz, yeni bir heyecan ve kararlılıkla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışmaya devam edecekler.

Konferansımızın sonuçları doğrultusunda belirlediğimiz hedefleri yakından takip edecek ve alınan kararları hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız.