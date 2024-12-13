Dönüş yolundaki mazlumlara skandal sözler! Dertleri belli oldu: Müslümanlara düşmanlar

Öfkeleniyoruz, üzülüyoruz...

Ama ne faydası var!





Kendi ülkenizin insanını; çocuğunuzun öğretmeni mesela, iş arkadaşınız, oturduğunuz sitede her gün karşılaşıp güler yüzle selamlaştıklarınız nasıl bu kadar "kötücül" olabiliyor, diye düşünüp üzülmez mi insan? (Kötücül dedim, çok severler bu kelimeyi, biz "kötü" deriz dümdüz.)





Suriye'den göç edenlere söylemediklerini bırakmadılar, şimdi aynı insanlar geri dönüyor ve acımasızca hakaretlerini sürdürüyorlar.

Bir tanesi sırıtkan emojiler koyarak "Bak sen, yürüyerek geldiler, arabayla gidiyorlar tatile, dönerler" yazmış Instagram'ına...

İŞTE BABAOĞLU'NUN "ÇOK CİDDİ MESELE" BAŞLIKLI YAZISININ TAMAMI