Dönüş yolundaki mazlumlara skandal sözler! Dertleri belli oldu: Müslümanlara düşmanlar
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öfkeleniyoruz, üzülüyoruz...
Esad'ın zulmünden kaçarak yıllarca Türkiye'de misafir olan Suriye halkı, zalim diktatörün devrilmesiyle yeniden ülkelerine dönmeye başladı. Akın akın sınır kapılarına giden mültecilerin vatan hasretleri, kilometrelerce kuyruklar oluşturdu. Dün Suriyelilerin ülkemize gelmesini hazmedemeyenler bugün halen daha geri dönmeye çalışan mazlum halka açıkça hakaret ederek içindeki nefreti kusuyor. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Didim'deki İngilizlere, Antalya'daki Rus ve Ukraynalılara tek söz etmeyen 'organize kötülük güruhu' için 'Dertleri Suriye değil. Müslümanlara düşmanlar' diyerek güne damgasını bir yazı kaleme aldı.
Öfkeleniyoruz, üzülüyoruz...
Ama ne faydası var!
Kendi ülkenizin insanını; çocuğunuzun öğretmeni mesela, iş arkadaşınız, oturduğunuz sitede her gün karşılaşıp güler yüzle selamlaştıklarınız nasıl bu kadar "kötücül" olabiliyor, diye düşünüp üzülmez mi insan? (Kötücül dedim, çok severler bu kelimeyi, biz "kötü" deriz dümdüz.)
Suriye'den göç edenlere söylemediklerini bırakmadılar, şimdi aynı insanlar geri dönüyor ve acımasızca hakaretlerini sürdürüyorlar.
Bir tanesi sırıtkan emojiler koyarak "Bak sen, yürüyerek geldiler, arabayla gidiyorlar tatile, dönerler" yazmış Instagram'ına...
İŞTE BABAOĞLU'NUN "ÇOK CİDDİ MESELE" BAŞLIKLI YAZISININ TAMAMI