Öfkeleniyoruz, üzülüyoruz...Ama ne faydası var!nasıl bu kadarolabiliyor, diye düşünüp üzülmezmi insan? (Kötücül dedim, çok severlerbu kelimeyi, biz "kötü" deriz dümdüz.)Suriye'den göç edenlere söylemediklerinibırakmadılar, şimdi aynı insanlar geridönüyor ve acımasızca hakaretlerini sürdürüyorlar.Bir tanesi sırıtkan emojiler koyarakyazmış Instagram'ına...

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Aynı şeyleri Didim'e yerleşen emekli İngilizlere, Antalya'daki Rus ve Ukraynalılara söylemediklerine göre bu sosyal kesimin derdinin aslında Suriye, şu bu olmadığı açık...Düşmanlar...Müslümanlara düşmanlar...Ve asıl önemlisi kahroluyorlar...Ve bu hastalık bulaşıcı olabilir, bu noktayı da ihmal etmeyin...Çocuklarınızı koruyun!

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Hadi iki, üç diploması ve kıytırıktan sosyal kimliği var diyena giren amaanladım, diyelim...Veya memleketin iktisadi çıkmazlarında boğulmuş gençlerin çektiklerinin acısını sığınmacılara küfrederek çıkartacaklarını sanmalarını da anlarım bir dereceye kadar...Siyasetçilere ne diyeyim?Alaycı biçimde gülerek ", o bahanekalmadığına göre, gitsinler" diyor...Pes...Esad'ın zulmünündeğil, gerçek bir olgu olduğunu Kılıçdaroğlu anlamaz, Özel bilmez, İmamoğlu umursamaz diyelim...Lakin bu tavrı siz kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz Mansur Başkan?

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İnsanın aklından başka şeyler de geçiyor...

CHP, önemli büyükşehir belediyelerini aldığı gibi (ki Cumhur İttifakı buna yol açan yanlışlarını dövünerek gözden geçirmeli!) ülke yönetimine de ortak olsaydı mesela...

Hani "siyasi fiksiyon" yapsak, diyorum...

Zalim Esad'a "ikamet izni" vermez miydi?

Hatta birkaç yıl sonra Esad bir parti kurup epeyce taraftar toplasa, şaşar mıydınız?

Biz nasıl bu hâle geldik?

Çok ciddi bir mesele..

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KISA BİR ARA

Başım dönüyor ara ara, kalbim ağrıyor...

En iyisi bana azıcık müsaade...

Salı günü bu köşeciğe dönerim. Sağlıcakla...