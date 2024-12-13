Kapasitesi 30 milyona çıkıyor! Hedef 2025’in ilk çeyreği

Esenboğa Havalimanı'na yapılan yeni pist (A Haber arşiv)

HEDEF 2025'İN İLK ÇEYREĞİ

Yeni hizmet binalarının inşasını da büyük oranda tamamladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Üçüncü pist, Teknik Blok, ARFF İstasyonu, DHMİ Özel Maksatlı Araç Garaj ve Uçuş Kontrol Hangarı Binası, Isı Merkezi ve Su Deposu, Uçak Atık Su Arıtma Tesisi, Özel Aydınlatma Sistemleri Bakım Binası, Kargo Gelişim Alanları, Kargo Apronu, Bağlantı Taksiyolları, Gümrük Müdürlüğü Binası ve otoparklarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

TERMİNAL BİNASI 40 BİN METREKAREYE GENİŞLEYECEK

Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini geçmiş yıllarda 20 milyon yolcuya çıkardıklarını ancak gelinen noktada bunun yetersiz kaldığını kaydeden Bakan Uraloğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla havayolu halkın yolu oldu. Vatandaşlarımız yolculuklarında havayolunu daha sık tercih etmeye başladı. Biz de bir taraftan yeni havalimanları yapmayı sürdürürken bir taraftan da mevcut havalimanlarımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize etmeye devam ediyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı kapsamında başlayacağımız 2. Etap çalışmaları ile terminal binasını 40 bin metrekareye genişleteceğiz. Üçüncü pist ve daha geniş terminal binası ile havalimanımız artan yolcu trafiğine çok daha rahat cevap verebilecek."