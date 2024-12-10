Türkiye Şam’da büyükelçilik açacak! Bakan Fidan: Çalışmalarımızı başlattık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

ŞAM'A BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK MI?

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin açılmasıyla ilgili konuşan Bakan Fidan "Şam Büyükelçiliği'ni açmak için şartların oluşmasına bakacağız." dedi.

İSRAİL SURİYE'DE NE YAPMAK İSTİYOR?

Suriye'deki İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları ve Golan Tepeleri'nin ötesine geçme girişimlerine de değinen Fidan "İsrail, Suriye'de mevcut yönetimin tüm ekipmanlarını kullanılmaz hale getirmek istiyor." dedi.