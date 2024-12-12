Batman’da ham petrol hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ilde çıkarılarak muhafaza edilen ham petrolü, toplama istasyonu yerine haksız kazanç sağlayarak başkalarına temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı, 95 bin 184 litre ham petrol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.