12 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Batman'da ham petrol hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı

Batman'da ham petrol hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 11:32
ABONE OL
Batman’da ham petrol hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı

Batman'da ham petrol hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, 95 bin 184 litre ham petrol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ilde çıkarılarak muhafaza edilen ham petrolü, toplama istasyonu yerine haksız kazanç sağlayarak başkalarına temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı, 95 bin 184 litre ham petrol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör